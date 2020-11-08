Тисячі незгодних із результатами виборів у Грузії вийшли на протест. Опозиція висунула владі «ультиматум»

Тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії в центрі Тбілісі 8 листопада, висловлюючи протест через підсумки виборів 31 жовтня. Як передає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», опозиція висунула владі Грузії ультиматум з вимогою відставки керівництва Центральної виборчої комісії. Вимогу озвучив голова політради найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія.

Термін ультиматуму закінчується сьогодні, 8 листопада, о 20:00. У разі відставки голови ЦВК Тамар Жванії, опозиція обіцяє провести переговори з керівництвом правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішвілі щодо проведення нових парламентських виборів.

Повідомляється, що організатори протестної акції запустили під парламентом димові шашки. Вони заявили, що це символ того, як влада очорнила підсумки виборів.

Також на мітингу були озвучена вимога щодо звільнення всіх політичних в’язнів.

Опозиція у Грузії не визнає легітимність парламентських виборів 31 жовтня. Всі вісім опозиційних партій, що пройшли до парламенту, відмовляються від своїх мандатів і вимагають проведення нового голосування. Політики оголосили про початок безстрокових протестів на масштабному мітингу перед парламентом Грузії 1 листопада. Протягом усього тижня разом зі своїми прихильниками і активістами вони вимагали відставки голови ЦВК Тамар Жванії, а також пікетували будівлі окружних виборчих комісій в Тбілісі і регіонах.

Згідно з попередніми даними ЦВК, більшу частину голосів на виборах отримала правляча партія «Грузинська мрія» – 48,23%. Другий результат у опозиційної коаліції «Національний рух – Сила в єдності» (27,17%). Щодо одномандатних округів, то в 14-ти із них перемогу здобули кандидати «Грузинської мрії» – в першому турі вони набрали понад 50%. Для виявлення переможців у 16 інших одномандатних округах 21 листопада в Грузії має відбутися другий тур виборів.