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09 листопада 2020, Київ 14:55
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Протести і водомети біля будівлі ЦВК Грузії

Протести і водомети біля будівлі ЦВК Грузії
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Протести і водомети біля будівлі ЦВК Грузії

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Поліцейські у столиці Грузії Тбілісі в ніч з 8 на 9 листопада застосувала водомети для розгону акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії країни. У МВС Грузії заявили, що «поліція застосувала пропорційну силу в рамках своїх законних повноважень». Дії поліції засудили НУО та Народна захисниця Грузії (місцева уповноважена з прав людини) Ніно Ломджарія. Демонстрації почалися після парламентських виборів, які відбулися 31 жовтня та які, за заявами опозиції, були сфальсифікованими. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)

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