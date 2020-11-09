Протести і водомети біля будівлі ЦВК Грузії

Поліцейські у столиці Грузії Тбілісі в ніч з 8 на 9 листопада застосувала водомети для розгону акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії країни. У МВС Грузії заявили, що «поліція застосувала пропорційну силу в рамках своїх законних повноважень». Дії поліції засудили НУО та Народна захисниця Грузії (місцева уповноважена з прав людини) Ніно Ломджарія. Демонстрації почалися після парламентських виборів, які відбулися 31 жовтня та які, за заявами опозиції, були сфальсифікованими. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)