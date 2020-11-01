Грузія: опозиція анонсує перманентні протести до призначення позачергових виборів

Опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів в країні і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергових виборів, заявив лідер партії «Нова Грузія» Георгій Вашадзе на акції протесту 1 листопада у центрі Тбілісі.

Як пережає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», опозиція вважає підсумки голосуванн сфальсифікованими на користь владної «Грузинської мрії». Опоненти влади повідомляють про сотні порушень.

«Кожен день перед парламентом нас буде більше і більше. Те, що сталося вчора, – це не вибори, це не демократія і не Європа. Це мародерство, з яким ми не змиримось. Спільними зусиллями ми доб’ємося того, що результати виборів не будуть визнані, в тому числі з міжнародної точки зору», – заявив Вашадзе.

Опозиціонери планують, що кульмінацією щоденних протестів стане акція 8 листопада. Наступної неділі, о 15:00 опозиція обіцяє зібрати біля парламенту «всю Грузію».

Сьогоднішня акція протесту опозиції почалася на проспекті Руставелі о 16:00 за місцевим часом. На ній зібралися кілька тисяч людей. Повідомляється, що протягом трьох годин автомобільний рух в центрі міста був обмежений. Від будівлі парламенту колона протестувальників в центрі Тбілісі попрямувала до резиденції засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі. Учасники акції спробували прорвати кордон поліції, проте в результаті правоохоронці не дали їм можливості наблизитися до бізнес-центру.

Згідно з попередніми даними ЦВК Грузії, в результаті підрахунку 99% голосів виборців на парламентських виборах лідирує «Грузинська мрія», яка набрала 48,1%, блок «ЕНД – Сила в єдності» (27,1%). Опозиційна «Європейська Грузія» – 3,7%. Явка склала 56%.

Спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1 листопада заявили, що вибори були «конкурентними», і «загалом основні свободи були дотримані», втім відзначили фактори, які «знизили довіру громадськості до деяких аспектів процесу». У Transparency International заявили, що голосування було «кроком назад у порівнянні з парламентськими виборами 2016 року».