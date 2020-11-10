У столиці Грузії Тбілісі на мітингу опозиціонерів 9 листопада відбулося кілька сутичок протестувальників із поліцією. Попри те, що кількох активістів затримали, протест завершився мирно. У Грузії демонстрації почалися після парламентських виборів, які відбулися 31 жовтня і які, за заявами опозиції, були сфальсифікованими. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода).