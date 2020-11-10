Офіційні Єреван і Москва заявили про укладення тристоронньої угоди Вірменії, Азербайджану і Росії про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, у Баку висловили задоволення такою угодою. У Вірменії повідомлення про підписання спільної заяви зустріли масштабними протестами і заворушеннями. В Азербайджані цієї ночі тріумфували – жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати закінчення бойових дій. (Відео: Reuters).