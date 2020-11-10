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10 листопада 2020, Київ 15:18
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Нагірний Карабах: припинення війни чи капітуляція Вірменії? (відео)

Нагірний Карабах: припинення війни чи капітуляція Вірменії? (відео)
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Нагірний Карабах: припинення війни чи капітуляція Вірменії? (відео)

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Офіційні Єреван і Москва заявили про укладення тристоронньої угоди Вірменії, Азербайджану і Росії про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, у Баку висловили задоволення такою угодою. У Вірменії повідомлення про підписання спільної заяви зустріли масштабними протестами і заворушеннями. В Азербайджані цієї ночі тріумфували – жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати закінчення бойових дій. (Відео: Reuters).

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