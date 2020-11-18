У Тбілісі тривають протести опозиції проти результатів парламентських виборів в Грузії
Мітинг опозиції в столиці Грузії Тбілісі 18 листопада став останнім в серії протестів проти офіційних результатів парламентських виборів 31 жовтня, на яких перемогла правляча партія країни «Грузинська мрія». Протестувальникам пропонувалося стояти на наклейках, щоб дотримуватися заходів фізичного дистанціювання від COVID-19. На наклейках були зображені обличчя мільярдера, засновника «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі і президента Росії Володимира Путіна.
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