У Тбілісі тривають протести опозиції проти результатів парламентських виборів в Грузії

Мітинг опозиції в столиці Грузії Тбілісі 18 листопада став останнім в серії протестів проти офіційних результатів парламентських виборів 31 жовтня, на яких перемогла правляча партія країни «Грузинська мрія». Протестувальникам пропонувалося стояти на наклейках, щоб дотримуватися заходів фізичного дистанціювання від COVID-19. На наклейках були зображені обличчя мільярдера, засновника «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі і президента Росії Володимира Путіна.