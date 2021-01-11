Грузія: мільярдер Бідзіна Іванішвілі вдруге заявив, що йде з політики

Голова владної в Грузії партії «Грузинська мрія», експрем’єр Грузії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі вдруге заявив, що остаточно йде з політики. Про це йдеться в його листі, опублікованому на офіційному сайті партії.

Іванішвілі заявив, що перемога «Грузинської мрії» на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року «закладе фундамент нового етапу в історії Грузії». Він назвав успіх його партії «очікуваним і логічним», а владну команду – найкращою і безальтернативною.

«Впевнений, що команда, укомплектована цими людьми, може гідно замінити мою працю, авторитет і навички», – йдеться в листі Іванішвілі.

«Думаю, що моя місія виконана. Я ухвалив рішення остаточно піти з політики і повністю відсторонитися від влади. Я залишаю як посаду керівника партії, так і саму партію, і повертаюся до приватного способу життя, який у мене був до 2011 року», – додав Іванішвілі.

Бізнесмен заявив, що через кілька тижнів йому виповнюється 65 років, і він враховував цей фактор при ухваленні рішення.

Іванішвілі прийшов у політику в 2011 році, створив опозиційну коаліцію «Грузинська мрія», переміг із нею на парламентських виборах 2012 року і очолив Кабінет міністрів Грузії.

У 2013 році, після перемоги Георгія Марґвелашвілі на президентських виборах, Іванішвілі пішов у відставку з прем’єрської посади і відмовився від головування в партії, офіційно залишивши політику.

11 травня 2018 року Іванішвілі знову обрали головою партії «Грузинська мрія». Він заявив, що рішення повернутися в політику було досить складним і не входило в його плани.

За підсумками парламентських виборів 31 жовтня найбільше місць у законодавчому органі отримала владна партія «Грузинська мрія» – 90. Решта 60 місць розподілилися між вісьмома опозиційними силами.

Однак вони заявляють, що результати виборів були сфальсифіковані, і відмовляються від мандатів. У парламенті зараз лише чотири депутати від опозиції – бізнесмени, які пройшли в законодавчий орган від «Альянсу патріотів».