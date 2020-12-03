Фінальні результати виборів у Грузії: владна партія отримала 90 місць у парламенті зі 150

Владна партія «Грузинська мрія» отримала 90 місць у парламенті зі 150. Про це свідчать фінальні результати парламентських виборів.

Другий тур відбувся 21 листопада. Він був бойкотований опозицією. Опозиційні сили вимагали повторити перший тур виборів, який відбувся 31 жовтня. Вони називали голосування незаконним та нечесним.

Голова Центральної виборчої комісії Тамар Жванія оголосила фінальні результати 3 грудня. За її словами, партія «Грузинська мрія», яку заснував мільярдер Бідзіна Іванішвілі, отримала 48,22 відсотка.

Блок «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі здобув 27,18 відсотка (36 депутатів), а «Європейська Грузія» – 3,79 відсотка (п’ять депутатів).

До парламенту потрапили ще шість партій, які набрали необхідний один відсоток.

Перша сесія новообраного парламенту повинна відбутися впродовж 10 днів.

Вибори вперше відбувалися за новою системою, яку підтримали Сполучені Штати Америки та Європейський союз. 120 місць у парламенті зі 150 розподіляють між партіями. Ще 30 депутатських портфелів отримають на виборах в 30 одномандатних округах.

Переможці в 13 округах були визначені в першому турі. Другий тур відбувався в округах, де жоден з кандидатів не отримав понад 50 відсотків голосів під час першого туру.