У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів, який бойкотує опозиція

У Грузії 21 листопада відбувається другий тур виборів до парламенту. Явка виборців у другому турі парламентських виборів в Грузії на 12:00 склала 8,29%. Про це повідомила в.о. прес-спікера Центральної виборчої комісії (ЦВК) Натія Іоселіані на брифінгу, передає служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За чотири години з моменту відкриття виборчих дільниць проголосували 177 462 громадянина Грузії.

«Найвища активність зафіксована в регіоні Імеретія – 11,4%, а найнижча – в мажоритарному окрузі Сабуртало – 6,2%», – зазначила Іоселіані.

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Якщо порівняти дані з першим туром парламентських виборів, які пройшли 31 жовтня, то тоді на 12 годину активність склала 19,41%. У чисельному показнику це 681 583 виборця.

Сьогодні другий тур парламентських виборів відбувається в 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більше 50% голосів, необхідних для перемоги. Виборці вибирають з двох кандидатів, які отримали найкращі результати.

Вибори будуть вважатися такими, що відбулися, за будь-якої явки. Переможе той кандидат, який отримає просту більшість голосів.

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Право голосу мають понад 2,1 мільйона громадян Грузії. До 2 тисяч ділянок для голосування на виборах відкрилися о 8 годині (о 6-й – за київським часом), а зачиняться – о 20:00.

Всі опозиційні партії відмовилися від участі в другому турі і закликали своїх прихильників повністю ігнорувати голосування. Попри це рішення, в бюлетенях зазначені імена кандидатів опозиції.

8 листопада біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. Опозиція звинувачує Центральну виборчу комісію країни у фальсифікаціях. З того часу в країні тривають демонстрації з вимогою нових виборів.