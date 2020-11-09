Грузія: на протестах біля ЦВК затримали 19 людей

Поліція затримала 19 людей на акції біля будівлі Центральної виборчої комісії Грузії в Тбілісі. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Кахабер Сабанадзе, передає грузинська служба Радіо Свобода.

За його словами, що на акції постраждали близько 14 співробітників правоохоронних органів, близько 10 демонстрантів та троє журналістів.

У МВС знову зазначили, що учасники акції нібито застосували насильницькі методи і не корилися вказівкам поліції. За інформацією відомства, водомети були використані, «виходячи з невідкладної необхідності».

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Водночас Сабанадзе заявив, що проти учасників акції біля ЦВК не застосовували сльозогінний газ. Він стверджує, що правоохоронці використали «перцевий спрей».

Поліція відкрила розслідування за статтею про «організацію групового насильства, керівництво ним або участь у ньому».

За попередніми даними ЦВК Грузії, правляча партія «Грузинська мрія» отримала на парламентських виборах 48,23% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух – Сила в єдності» – 27,18%. Всього до парламенту 10-го скликання проходять сім партій і два блоки.

8 листопада біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. Згодом того ж дня грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової протестної акції біля будівлі Центральної виборчої комісії країни.