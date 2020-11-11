Влада Грузії відкрила повітряний коридор до Карабаху для російських військових

У ніч на 11 листопада чотири російські військово-транспортні літаки з дозволу влади Грузії скористалися повітряним простором цієї країни. Про це повідомила грузинська телекомпанія «Пірвелі» з посиланням на власні джерела, ці дані підтверджує ресурс Flight Radar, який відстежує польоти літаків по всій планеті.

Російські літаки доправляли військову техніку і солдатів для участі в миротворчій операції в Нагірному Карабасі.

Телекомпанія опублікувала запис переговорів між грузинськими диспетчерами, їхніми колегами у російських містах Владикавказ та Ульяновськ, а також пілотами літаків.

Колишня міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі заявила, що грузинська влада «зобов’язана надати суспільству пояснення, на якій підставі вони дозволили російським збройним силам скористатися повітряним простором країни». Лідер партії «Європейська Грузія» Сергі Капанадзе назвав неприпустимим рішення «вкотре простягнути руку допомоги Росії для її посилення в кавказькому регіоні». Офіційна влада країни поки ніяк не коментувала повідомлення засобів інформації та заяви опозиційних політиків.

Наприкінці вересня, одразу після початку бойових дій у Нагірному Карабаху, Грузія закрила свій повітряний простір для військово-транспортної авіації Росії та Туреччини, а також заборонила транзит військових вантажів. При цьому над Грузією до Вірменії та Азербайджану продовжували літати літаки, що доправляють гуманітарні вантажі. МЗС Грузії, відповідаючи на запитання з цього приводу, відзначало, що у країни немає можливості перевіряти, що саме перевозиться гуманітарними рейсами.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на фактично контрольованих позиціях, у регіоні будуть розміщені російські миротворці. Термін їхнього перебування – 5 років із можливістю продовження.

Нагірний Карабах і прилеглі до нього райони Азербайджану з початку 1990-х років перебували під контролем вірменських етнічних сил. Наприкінці вересня Азербайджан розпочав наступ із метою повернути території. Азербайджанські війська повернули під контроль Баку кілька окупованих районів поблизу Нагірного Карабаху і частину території власне Нагірного Карабаху, в тому числі місто Шуша.