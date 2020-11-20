Грузія: у Тбілісі поліція затримала чоловіка, який взяв у заручники 9 людей

Поліція Грузії повідомида про прешт чоловіка, який тримав у п’ятницю в заручниках дев’ятьох людей в мікрофінансовій організації в столиці Тбілісі.

Сьогодні вдень озброєний чоловік увірвався в офіс компанії MBC («Бізнес Капітал») біля станції метро «Церетелі», він був озброєний і взяв людей у заручники. Після переговорів із чоловіком людей вдалося звільнити. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Раніше чоловік висунув свої вимоги у соцмережі, зажадавши від парламентарів скасування азартних ігор, зменшення банками процентної ставки за кредитами до 7%, зниження цін на медикаменти.

МВС Грузії розпочало порушило справу за статтями про розбій і незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї.

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Минулого місяця нападник у масці захопив 43 заручника під час пограбування банку в місті Зугдіді на заході Грузії. Чоловік зник, отримавши викуп і звільнивши всіх заручників.