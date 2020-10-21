Грузія: чоловік захопив заручників у банку і вимагає викуп

В центрі грузинського міста Зуґдіді оголосили спецоперацію після того, як невідомий чоловік захопив заручників у відділенні «Банку Грузії», повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За наявними даними, чоловік зробив кілька пострілів. Співробітник банку встиг натиснути тривожну кнопку, викликавши на місце подій правоохоронців.

За повідомленням журналістів, нападник випустив з будівлі людей похилого віку.

Згодом один із заручників зв’язався з телекомпанією «Мтаварі» і в прямому ефірі озвучив вимоги нападника. Заручник повідомив, що той «озброєний до зубів», вимагає 500 тисяч доларів, відводу правоохоронців з центру міста та можливості безперешкодно піти.

Зараз у приміщенні перебувають 19 людей – співробітники банку та відвідувачі.

У міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що порушили кримінальне провадження за трьома статтями: розбій, протиправне заволодіння, зберігання та носіння зброї, а також захоплення заручників. Заступник голови міністерства Каха Сабанадзе на брифінгу заявив, що МВС робить все для звільнення заручників. Він також звернув увагу, що медіа в прямому ефірі показували розташування правоохоронців.

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«Це створює пряму загрозу діям правоохоронних структур і ефективності проведення заходів. Виходячи з цього, МВС категорично вимагає від ЗМІ та мобільних операторів для забезпечення безпеки громадян і співробітників правоохоронних органів відключити чи обмежити лайв-сигнал», – заявив Сабанадзе.

В іншому разі, додав він, держава «залишає за собою право вжити передбачених законодавством заходів».