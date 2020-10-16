У Києві пройшли антитерористичні навчання із залученням посольства Ізраїлю. За легендою Антитерористичного центру при СБУ, невідомі особи захопили ізраїльського посла в заручники, а їхні спільники закладають вибухівку біля приміщення посольства. В результаті силовики відрапортували про успішну операцію. В посольстві додали, що для них важливо, що їх залучили до такого навчання.