Саакашвілі каже, що згодний очолити уряд Грузії в разі перемоги опозиції на виборах

Колишній президент Грузії і ексголова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив про згоду стати прем’єр-міністром Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

Про це чинний голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі повідомив у Telegram.

«Я дав згоду на пропозицію об’єднаної грузинської опозиції стати прем’єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Справа в тому, що зараз парламентські вибори не проводяться в Україні, але проводяться в Грузії. Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи», – твердить Саакашвілі.

Він зауважив, що згодний бути перехідним прем’єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, «поки не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія».

Грузинська опозиція в особі «Єдиного національного руху» й об’єднання «Сила в єдності» 7 вересня запропонувала експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі стати кандидатом на посаду прем’єр-міністра від цих політичних сил. Про це повідомив голова ЄНР Григол Вашадзе.