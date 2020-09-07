Грузинська опозиція назвала Саакашвілі кандидатом на посаду прем’єра Грузії в разі перемоги

Грузинська опозиція в особі «Єдиного національного руху» й об’єднання «Сила в єдності» запропонувала експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі стати кандидатом на посаду прем’єр-міністра від цих політичних сил. Про це 7 вересня повідомив голова ЄНД Григол Вашадзе.

«Міхеїл Саакашвілі перебуває у вигнанні. Повинно завершитися не тільки вигнання третього президента Грузії. Практика політичного вигнання повинна бути викорінена раз і назавжди. Міхеїл Саакашвілі повинен повернутися в країну», – заявив Вашадзе.

Парламентські вибори пройдуть у Грузії 31 жовтня 2020 року, офіційна передвиборча кампанія вже почалася.

До парламенту обираються 150 депутатів за змішаною системою: частина за списками партій (120 осіб), а частина – завдяки перемозі в мажоритарних одномандатних округах (30 осіб).

Після масових протестів, які недавно пройшли в Грузії, прохідний бар’єр для партій був знижений з 5% до 1%, а для формування більшості в парламенті партії буде необхідно набрати 40% голосів депутатів.

На виборах до парламенту Грузії в 2016 році 115 місць отримала владна партія «Грузинська мрія», забезпечивши собі конституційну більшість. В опозиційного «Єдиного національного руху» було 27 місць. Ще шість мандатів отримав «Альянс патріотів», а одне місце партія «Промисловці».

27 серпня Саакашвілі оголосив про намір повернутися в Грузію і в грузинську політику, а потім написав в фейсбуці, що 7 вересня озвучить план по поверненню до Грузії.

Тоді у відповідь на його заяву міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані сказала: «Звичайно, ми вітаємо, якщо Міхеїл Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії. Прямо на кордоні його чекає процедура затримання та в’язниця».

Вона нагадала, що Саакашвілі перебуває в розшуку і йому винесена низка вироків: за звинуваченнями в організації розправи над учасниками мітингу 7 листопада 2007 року, у протиправному вторгненні в будівлю телеканалу «Імеді» й незаконному привласненні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, а також в організації нападу на депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році, перешкоджанні розслідуванню вбивства банкіра Сандро Гиргвліані і розтраті держкоштів у 2009-2012 роках.

У 2018 році політик по частині цих справ був заочно засуджений до трьох років в’язниці. Пізніше в 2018 році Генпрокуратура Грузії також звинуватила Саакашвілі в причетності до вбивства Патаркацишвілі.

У 2015 році колишній президент Грузії отримав українське громадянство за указом попереднього президента Петра Порошенка, який призначив його головою Одеської обласної адміністрації.

Однак через два роки відносини Порошенка і Саакашвілі зіпсувалися. Український президент зупинив дію указу про надання політику громадянства.

Тоді ж Саакашвілі заборонили в’їзд на українську територію до 2021 року. Українське громадянство політику повернув Володимир Зеленський після того, як виграв вибори президента.

7 травня цього року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.