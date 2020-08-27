Саакашвілі заявляє, що залишиться в.о. голови виконавчого комітету реформ

Голова виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що має намір брати участь в осінніх виборах у Грузії, але водночас і далі виконуватиме обов’язки голови виконавчого комітету реформ.

«Звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов’язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ», – написав Саакашвілі на своїй сторінці у фейсбуці 27 серпня.

Раніше сьогодні Саакашвілі оприлюднив у фейсбуці відео, в якому оголосив про повернення до Грузії, де у кінці жовтня мають відбутися парламентські вибори.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що схвалює рішення Саакашвілі повернутися. Його чекає процедура затримання на кордоні і ув’язення, заявила Цулукіані.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

Призначення Саакашвілі у раду реформ викликало різку реакцію перших осіб Грузії і офіційного Тбілісі. Посол Грузії в Україні був відкликаний для консультацій.