Посла України викликали до МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

Посла України в Тбілісі Ігоря Долгова викликали до МЗС Грузії – на зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння через заяви голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на адресу грузинської влади, йдеться в повідомленні грузинського зовнішньополітичного відомства.

Грузинська сторона назвала «неприпустимими» заяви Саакашвілі, який є українською офіційною особою, йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що посол України в Грузії Ігор Долгов заявив, що заяви Саакашвілі є свідченням лише його «особистих поглядів», а українська сторона сподівається, що співпраця з Грузією надалі розвиватиметься, зокрема у безпекових, торговельних, економічних та інших сферах.

Напередодні голова виконкому Нацради реформ при президентові України, експрезидента Грузії Міхеїл Саакашвілі у відеозверненні до своїх прихильників у Грузії заявив, що не визнає законним нинішній грузинський уряд. При цьому він знову заявив про наміри активно сприяти зміні влади в Грузії (на жовтень поточного року заплановані парламентські вибори в Грузії – ред.)

У МЗС Грузії висловили сподівання, що українська сторона дасть відповідну оцінку поведінці Саакашвілі, й обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.

Офіційний Тбілісі не вперше вимагає від Києва відреагувати на заяви Міхеїла Саакашвілі, який будучи офіційною особою, висловлює думки, які можна розцінити як втручання у внутрішні справи Грузії.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Після такого рішення 8 травня Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій, бо раніше влада Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі. Міністерство закордонних справ України закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні». А президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» виклик посла до Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.