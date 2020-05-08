Зеленський назвав «помилкою» рішення Грузії викликати свого посла до Тбілісі через Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський назвав «помилкою» рішення Грузії викликати свого посла до Тбілісі через призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

«У нас із Грузією та грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на які консультації викликати нашого посла. Тому що відносини наших країн більш тривалі, ніж будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, що це помилка грузинської сторони», – сказав Зеленський під час візиту до Луганської області.

На його думку, після консультацій «усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тієї держави і тих громадян, які живуть у цій державі».

Зранку 8 травня Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України. Міністерство закордонних справ України закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні».

Наприкінці квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.