Грузія відкликає свого посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе відкличуть до Тбілісі для консультацій, повідомив голова МЗС Грузії Давид Залкаліані. Як передає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавкаху», причина такого рішення – призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

Залкаліані підкреслив, що наразі не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи перегляд стратегічного партнерства між країнами.

Коментуючи призначення, Залкаліані заявив про «понижений рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі». Він припустив, що це може бути пов’язано зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі серед політикуму України.

7 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, а його заступником – Олександра Ольшанського.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.