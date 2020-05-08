Експрезидент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі після призначення указом президента України головою Виконавчого комітету реформ заявив про готовність допомагати Володимиру Зеленському «витягувати з болота» Україну.

«Сам факт мого призначення показує, що він (Володимир Зеленський – ред.) готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус-кво, а статус-кво – це болото. Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленським таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось то зробити для свого народу і для кожного українця. Я готовий максимально допомагати президенту з урахуванням мого досвіду, моїх успіхів та моїх невдач», – повідомив Саакашвілі у фейсбуці.

Він додав, що мав «тривалу і цікаву зустріч» із Зеленським і подякував тим, хто підтримував його кандидатуру на посаду.

«Головна робота починається зараз. Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов’язково має вийти», – додав Саакашвілі.

7 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, а його заступником – Олександра Ольшанського.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі мав консультації з президентом Володимиром Зеленським. Вони нібито домовилися про нову посаду для колишнього президента Грузії.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.