МЗС України про Саакашвілі: закликаємо Грузію не ставити відносини в залежність від реформ в Україні

Україна закликає Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні», повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко в коментарі Радіо Свобода.

Перед цим Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

Речниця наголосила, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців.

«Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нових рішень. Міхеїл Саакашвілі є громадянином України. Він має великий досвід та значні досягнення в здійсненні реформ. Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні», – сказала Зеленко.

Вона розповіла, що українська сторона не вбачає загрози в рішенні Грузії викликати посла в Україні до Тбілісі для консультацій.

«Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо в цьому жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів», – додала Зеленко.

7 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, а його заступником – Олександра Ольшанського.

Наприкінці квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.