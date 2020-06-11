МЗС Грузії викличе посла України через заяви Саакашвілі

МЗС Грузії викличе посла України в Тбілісі Ігоря Долгова для пояснень щодо заяв голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який заявив, що буде «на передовій» запланованих на осінь парламентських виборів в Грузії, передає Грузинська служба Радіо Свобода Ехо Кавказу.

«Звичайно ж, ми викличемо посла в Міністерство закордонних справ і будемо вимагати пояснень, оскільки це є прямим втручанням чиновника в процес виборів і у внутрішні справи іноземної держави, яка, до того ж, є стратегічним партнером. Ми вислухаємо пояснення від посла України з цього приводу», – сказав голова МЗС Грузії Давид Залкаліані.

Як пишуть ЗМІ, раніше 11 червня на своїй сторінці у фесбуці Міхеїл Саакашвілі розмістив відеозвернення, в якому заявив, що має намір взяти участь в політичному житті Грузії і перемогти на майбутніх виборах до парламенту. Станом на зараз відеозверення на сторінці посадовця відсутнє.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Після такого рішення 8 травня Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій, бо раніше влада Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі. Міністерство закордонних справ України закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні». А президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» виклик посла до Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.