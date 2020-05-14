Саакашвілі оголосив про набір «реформаторів» у команду очолюваного ним виконкому

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі 14 травня оголосив про набір «команди реформаторів» і розмістив у мережі форму для участі в конкурсі.

«Якщо ви бажаєте приєднатися до нашої дружньої, активної та сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму», – звернувся Саакашвілі у фейсбуці і прикріпив документ з посиланням.

Повідомляється, що форму треба заповнити і відправити до 23:00 18 травня. Співбесіди з потенційними кандидатами будуть проводитись із 19 травня у режимі онлайн або особисто.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Після такого рішення 8 травня Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій, бо раніше влада Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі. Міністерство закордонних справ України закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні». А президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» виклик посла до Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.