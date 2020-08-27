Саакашвілі оголосив про повернення до Грузії

За два місяці до парламентських виборів у Грузії експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі, який живе в Україні, звернувся до грузинських громадян, оголосивши про своє повернення. Двохвилинний відеоролик зі зверненням 27 серпня був опублікований на сторінці політика у фейсбуці, повідомляє агентство «Новини-Грузія».

У ньому Саакашвілі просить вибачення за помилки, вчинені за роки правління заснованої ним партії «Єдиний національний рух». За його словами, за сім років із моменту, коли він залишив Грузію, у нього було «достатньо часу, щоб подумати і переоцінити багато проблем», і тепер він знає, «як краще служити країні» і «як уникнути помилок».

Політик висловив упевненість у тому, що його робота на посаді президента не була марною. Саакашвілі вважає, що тепер він і його команда зможуть зробити «ще більше» для підвищення якості життя громадян Грузії.

«Коли я чую новини з Грузії, я точно бачу і знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути багатим. Ми зробимо це разом! Я повертаюся!», – заявив експрезидент.

Звернення Саакашвілі у фейсбуці доступне не для всіх користувачів. Українською він опублікував пост, в якому пише, що «завжди буде» «вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України». Публікація українською також доступна не для всіх користувачів фейсбуку.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що схвалює рішення Саакашвілі повернутися. Його чекає процедура затримання на кордоні і ув’язення, заявила Цулукіані.

Експрезидент Грузії й колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі у вересні 2019 року заявляв, що повернеться до Грузії до проведення там парламентських виборів у жовтні 2020 році.

Саакашвілі в 2013 році залишив Грузію після того, як повністю завершив свій другий президентський термін. У 2012 очолювана ним партія «Єдиний національний рух» програла вибори в парламент, поступившись владою партії «Грузинська мрія», лідером якої є мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

У 2015 році Саакашвілі став головою Одеської ОДА і отримав українське громадянство за рішенням колишнього президента України Петра Порошенка. Через отримання українського громадянства третього президента Грузії на батьківщині позбавили грузинського громадянства.

Однак потім відносини між Саакашвілі і Порошенка зіпсувалися: Саакашвілі пішов у відставку.

Порошенко в 2017 році підписав указ про втрату Саакашвілі громадянства.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​ до травня 2019 року.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня 2019 року – напередодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

7 травня 2020-го Зеленський офіційно призначив Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ і членом Національної ради реформ України.

Призначення викликало різку реакцію перших осіб Грузії і офіційного Тбілісі. Посол Грузії в Україні був відкликаний для консультацій.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.