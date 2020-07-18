Голова Верховного суду оцінила «реформаторські ідеї» Саакашвілі

Голова Верховного суду Валентина Данішевська оцінила «реформаторські ідеї» Міхеїла Саакашвілі, який нині очолює Виконавчий комітет реформ у складі Національної ради реформ і час від часу виступає з заявами.

Як сказала вона в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», коментуючи, зокрема, ідеї Саакашвілі щодо тотальної реформи українських судів, «крім гасел про радикальні революційні зміни, ми, власне кажучи, нічого конкретного не чуємо».

«Говорять про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І йде боротьба за те, хто ж призначатиме цих ідеальних суддів», – сказала Данішевська з приводу заяв Саакашвілі.

На запитання, чи можна вважати раціональною ініціативу включення до Верховного суду суддів-іноземців, голова Верховного суду зауважила: «Про ініціативу із суддями-іноземцями я б сказала так: результати роботи такого судді будуть залежати від того, під захистом якої держави він буде перебувати». Вона також вказала на неконституційність такої норми: «Конституція вимагає, щоб суддя був громадянином України, щоб він володів державною мовою. Та, власне, я і не знаю прикладів у світі, щоб ця практика сприяла якомусь прориву».

Також Данішевська додала з приводу реформи судової системи в Грузії, де Саакашвілі свого часу був президентом і пишався своїми реформами в тій країні, зокрема й судовою: «Ми завжди радіємо успіхам своїх колег в інших країнах. Однак здається, що від вироку грузинських судів щодо пана Саакашвілі сам пан Саакашвілі не був у захваті».

Крім того, голова Верховного суду відзначила відсутність хоч якогось діалогу Нацради реформ із суддівським корпусом. «Ніякого діалогу з Нацрадою реформ немає, навіть жодних спроб комунікацій не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань – відразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений у покращенні правосуддя», – сказала вона.

30 червня Міхеїл Саакашвілі заявив на брифінгу, що за дорученням президента Володимира Зеленського готує до обговорення на осінньому засіданні Нацради реформ «фундаментальну концепцію революційної судової реформи». «Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі», – сказав він. Ця заява викликала «глибоке обурення» й різку критику Ради суддів України, де висловили сподівання, що такі «голослівні заяви не є проявом нерозуміння нагальних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності» Саакашвілі.

Саакашвілі на посаді голови Виконкому реформ заявляв, що перейменує його на «Офіс простих рішень і результатів»; пізніше з’ясувалося, що йдеться про створення громадської організації з такою назвою. Критики звинувачують його в тому, що більш ніж за два місяці на посаді конкретні рішення і результати його роботи не відомі; Саакашвілі критику відкидає.

У травні Зеленський призначив Саакашвілі, колишнього президента Грузії, нині громадянина України, який також встиг побути головою Одеської ОДА, головою Виконавчого комітету реформ, висловивши сподівання, «що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни». Виконавчий комітет реформ є допоміжним органом при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, узгодженого впровадження їх і моніторинг реалізації реформ.

Це призначення, а також подальші заяви Саакашвілі, який уже не має грузинського громадянства, про його політичні наміри щодо Грузії викликали низку дипломатичних демаршів із боку офіційного Тбілісі, де застерегли, що це може погіршити стратегічні відносини з Києвом; у Києві наголошують, що Саакашвілі як «не уповноважена особа» не висловлює позиції української держави. У Грузії проти Саакашвілі триває заочний розгляд у судах низки кримінальних справ, а в кількох із них уже винесені вироки, що передбачають позбавлення волі. Саакашвілі їх не визнає.