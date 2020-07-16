Саакашвілі відкрив в Одесі відділення «Офісу простих рішень і результатів»

В Одесі 16 липня відкрили регіональне відділення громадської організації «Офіс простих рішень і результатів», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це перше регіональне відділення «Офісу» в Україні.

На відкриття приїхав голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, співзасновник громадської організації. За його словами, наступний офіс відкриють у Дніпрі.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Саакашвілі заявив, що у кожного регіонального офісу буде своя специфіка. Офіс в Одесі очолив активіст Олег Михайлик, який у вересні 2018 року пережив замах на своє життя.

«В Одесі комітет буде займатися муніципальним керівництвом, адміністрацією морських портів України, вивчатиме проблему видачі ліцензій тим, хто заробляє на морі. Таких одеситів щонайменше 100 тисяч і замість того, щоб покращувати їх життя, їм створюють проблеми», – заявив Саакашвілі.

Як уточнив Михайлик, найпершою проблемою, яку потрібно буде вирішувати в Одесі, є фінансування офісу. Проте, за словами голови одеського офісу, вже готові проєкти з реформування портової адміністрації та портового господарства, а також збираються напрацювання з реформування дозвільної і сертифікаційної системи для моряків.

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«Ми готуємо свої пропозиції і плануємо їх представити на спільному засіданні Національної ради реформ і українського уряду, яке заплановано на кінець липня», – заявив Михайлик.

Саакашвілі наголосив, що «Офіс простих рішень» також займатиметься реформою митниці, податкової, судової системи, ДАБІ та інших.

«Офіс простих рішень і результатів» – це громадська організація, яка декларує своєю метою «підготовку пропозицій законодавчих змін для засідань Національної ради реформ України».