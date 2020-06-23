Зеленський затвердив склад Нацради реформ, яку сам очолив

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він очолює. Про це йдеться в указі Зеленського від 23 червня.

Документ визначає перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань – це 14 осіб. Серед них прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем’єри Михайло Федоров, Ольга Стефанішина й Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За згодою можуть брати участь, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, його заступник Олександр Ольшанський.

Для розгляду окремих питань на Нацраді реформ можуть запрошувати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, інших членів уряду, голів комітетів Верховної Ради (за згодою), заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, голову Нацбанку Якова Смолія (за згодою).

У травні президент Зеленський призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, висловивши сподівання, «що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни».