МЗС відхрещується від заяв «неуповноважених осіб» щодо Грузії

Міністерство закордонних справ України високо оцінило відносини з Грузією і відмежувалося від заяв «неуповноважених осіб» щодо Грузії.

«Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства… Зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є безпекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав. Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного. У цьому зв’язку наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави», – наголосили в міністерстві.

Заява з’явилася у відповідь на два одночасні дипломатичні демарші, які влаштувала Грузія у зв’язку з висловлюваннями Міхеїла Саакашвілі – колишнього президента Грузії, а нині вже громадянина України (і вже не громадянина Грузії) і голови Виконавчого комітету реформ при президенті України, – який говорив про прагнення скинути нинішню владу Грузії.

Раніше 10 липня посла України у Грузії Ігоря Долгова викликали до МЗС цієї країни, щоб уже не вперше висловити занепокоєння з приводу «неприпустимих заяв, які зробив український посадовець щодо влади Грузії».

«Було зазначено, що такі дії, які є також порушенням законодавства Грузії, значно шкодять відносинам між двома країнами», – наголосили в МЗС Грузії.

«Грузинська сторона сподівається, що українська сторона належно візьме до уваги цей факт, і обидві сторони зроблять зусилля, щоб далі розвивати відносини», – мовиться в заяві.

У Тбілісі також додали, що з приводу заяв Міхеїла Саакашвілі голова МЗС Грузії вже мав розмову зі своїм українським колегою, в перебігу якої український міністр висловив занепокоєння з приводу цього інциденту і пообіцяв з’ясувати ситуацію.

При цьому в заяві також згадано про те, що грузинська сторона знову наголосила на стратегічних відносинах і дружбі між Грузією й Україною.

Також цього дня в Києві тимчасовий повірник у справах Грузії в Україні Давіт Бочорішвілі зустрівся з заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем і вручив йому ноту протесту з приводу заяв Міхеїла Саакашвілі, а також «висловив занепокоєння через неприпустимі заяви українського посадовця щодо грузинського уряду», повідомило посольство Грузії в Україні.

Як мовиться в повідомленні, в перебігу розмови грузинський дипломат зазначив, що «такі провокаційні дії шкодять дружнім, стратегічним відносинам між двома країнами», і сторони висловили готовність посилювати співпрацю для подальшого зміцнення двосторонніх відносин.

Попереднього дня, 9 липня, Міхеїл Саакашвілі оприлюднив у фейсбуці звернення до громадян Грузії, в якому назвав чинний уряд країни «нелегітимним» і заявив, що на майбутніх парламентських виборах у Грузії буде боротися проти чинної влади.

Це вже не перший такий випадок. Майже місяць тому, 11 червня, посла України в Грузії Ігоря Долгова вже викликали в МЗС у Тбілісі через попередні заяви Міхеїла Саакашвілі – тоді той теж заявляв, що буде «на передовій» запланованих на осінь парламентських виборів у Грузії.

Після тієї зустрічі Долгов заявив журналістам у Тбілісі: «Позиція України така: Саакашвілі не є офіційною особою в Україні, він не є частиною гілки виконавчої влади, він не громадянин Грузії, але він грузин і ніколи не перестане бути грузином. Грузія – важлива частина його життя не тільки в політичному минулому, але і зараз Грузія в його серці».

Офіційний Тбілісі у зв’язку з такими заявами Саакашвілі говорить про втручання у внутрішні справи Грузії.

Саме призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ 7 травня, всупереч попереднім закликам керівництва Грузії не призначати його на урядову посаду, стало причиною дипломатичного скандалу між Грузією і Україною. Тоді посла Грузії в Україні відкликали до Тбілісі для консультацій. МЗС України тоді закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні», а президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» рішення Грузії відкликати посла.

У Грузії проти Саакашвілі триває заочний розгляд у судах низки кримінальних справ, а в кількох із них уже винесені вироки, що передбачають позбавлення волі. Саакашвілі їх не визнає.