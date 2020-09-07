Саакашвілі розповів про фото з Богданом та депутаткою від «Слуги народу»

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що не збирається найближчим часом створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом «політичних проєктів».

Так Саакашвілі прокоментував його фотографію з Богданом та народною депутаткою від «Слуги народу» Єлизаветою Ясько.

«У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно. Ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню», – написав Саакашвілі у фейсбуці.

Він наголосив, що повністю підтримує президента України Володимира Зеленського й «багатьох перспективних, особливо молодих політиків і з команди Зеленського, і в цілому по Україні».

6 вересня Саакашвілі, Богдан та Ясько практично одночасно оприлюднили фотографію зі своєї зустрічі. Саакашвілі підписав світлину так: «У центрі в нас справжня киянка в п’ятому поколінні, і ми говоримо про київські вибори». Богдан при цьому написав: «Є цікавий розклад на київські вибори».