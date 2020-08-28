Саакашвілі продовжить працювати в Україні – радник Єрмака щодо заяв експрезидента Грузії

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі продовжить працювати в Україні, попри його заяви щодо поверення в Грузію. Подоляк агенції «Інтерфакс-Україна» повідомив, що мав розмову із Саакашвілі з цього приводу.

«Він (Саакашвілі – ред.) наголосив, що Україна для нього надзвичайно важлива, і що ми продовжуємо працювати, продовжуємо проектувати нові формати держави, нові формати галузевих реформ. Усе цілком конструктивно і дуже багато у нас напрацювань, які потребують обов’язкового доведення до пуття», – сказав Подоляк.

Він закликав не влаштовувати «традиційні змови» через, як він висловився, «емоційні» заяви Саакашвілі.

«Міхеїл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний, часто безапеляційний, швидко і різко реагує на багато що, тим і славиться. Він завжди додає драйву в нашу управлінську рутину», – прокоментував Подоляк.

Напередодні і сам Саакашвілі заявив, що надалі виконуватиме обов’язки голови виконавчого комітету реформ, хоча і має намір взяти участь в осінніх виборах у Грузії.

Голова виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі 27 серпня оприлюднив у фейсбуці відео, в якому оголосив про повернення до Грузії, де у кінці жовтня мають відбутися парламентські вибори.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що схвалює рішення Саакашвілі повернутися. Його чекає процедура затримання на кордоні і ув’язення, заявила Цулукіані.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

Призначення Саакашвілі у раду реформ викликало різку реакцію перших осіб Грузії і офіційного Тбілісі. Посол Грузії в Україні був відкликаний для консультацій.