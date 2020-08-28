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28 серпня 2020, Київ 15:27
Новини | Політика

Саакашвілі продовжить працювати в Україні – радник Єрмака щодо заяв експрезидента Грузії

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі продовжить працювати в Україні, попри його заяви щодо поверення в Грузію. Подоляк агенції «Інтерфакс-Україна» повідомив, що мав розмову із Саакашвілі з цього приводу.

«Він (Саакашвілі – ред.) наголосив, що Україна для нього надзвичайно важлива, і що ми продовжуємо працювати, продовжуємо проектувати нові формати держави, нові формати галузевих реформ. Усе цілком конструктивно і дуже багато у нас напрацювань, які потребують обов’язкового доведення до пуття», – сказав Подоляк.

Він закликав не влаштовувати «традиційні змови» через, як він висловився, «емоційні» заяви Саакашвілі.

«Міхеїл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний, часто безапеляційний, швидко і різко реагує на багато що, тим і славиться. Він завжди додає драйву в нашу управлінську рутину», – прокоментував Подоляк.

Напередодні і сам Саакашвілі заявив, що надалі виконуватиме обов’язки голови виконавчого комітету реформ, хоча і має намір взяти участь в осінніх виборах у Грузії.

Голова виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі 27 серпня оприлюднив у фейсбуці відео, в якому оголосив про повернення до Грузії, де у кінці жовтня мають відбутися парламентські вибори.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що схвалює рішення Саакашвілі повернутися. Його чекає процедура затримання на кордоні і ув’язення, заявила Цулукіані.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

Призначення Саакашвілі у раду реформ викликало різку реакцію перших осіб Грузії і офіційного Тбілісі. Посол Грузії в Україні був відкликаний для консультацій.

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