Грузія: більшість заручників, утримуваних в зуґдідському банку, звільнені, нападник втік

Чоловік, який захопив заручників у грузинському місті Зуґдіді, вийшов з будівлі «Банку Грузії» в супроводі кількох людей, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Він залишив територію на поліцейській машині. Більшість заручників вже звільнені.

Телеканали в прямому ефірі показали, як людина в камуфляжі з піднятою рукою, в якій імовірно була граната, виходить з будівлі банку під прикриттям трьох зв’язаних мотузкою чоловіків. Позаду нього перебував ще один заручник. Цей чоловік ніс доволі великий рюкзак, ймовірно, з грошима. Яку саме суму отримав грабіжник, невідомо.

Всі п’ятеро чоловіків сіли в поліцейський автомобіль і сховалися в невідомому напрямку. Є ймовірність, що він прямує до регіону Абхазія, яка наразі не контролюється урядом Грузії.

Поліція зняла очеплення біля будівлі банку та відвела спецтехніку. В будівлі філії «Банку Грузії», де утримувалися заручники, працюють криміналісти.

Раніше з території біля будівлі банку вивели спеціальну бронетехніку Міністерства внутрішніх справ Грузії – це було однією з вимог нападника.

Вдень 21 жовтня в центрі грузинського міста Зуґдіді оголосили спецоперацію після того, як невідомий чоловік захопив заручників у відділенні «Банку Грузії».

Згодом один із заручників зв’язався з телекомпанією «Мтаварі» і в прямому ефірі озвучив вимоги нападника: 500 тисяч доларів, відведення правоохоронців з центру міста та можливість безперешкодно піти.