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12 листопада 2020, Київ 20:38
Фотогалереї

Вони залишаться чи підуть? Миротворці Росії на пострадянському просторі (фотогалерея)

Після перемир'я, підписаного за посередництва Росії між Вірменією і Азербайджаном пізно увечері 9 листопада, Москва направляє своїх військових для спостереження за дотриманням миру. Це не вперше, коли російські миротворці розміщуються на пострадянському просторі, найчастіше з дуже різними результатами.

У 1992 році російські військові були долучені до складу багатонаціональних сил для підтримки миру в регіонах Грузії (Південна Осетія) і Молдови (Придністров'я), що відкололися, після спеціальних домовленостей сторін про припинення бойових дій. У 1994 році вони долучилися до інших миротворчих сил в Абхазії, що відкололася від Грузії, щоб зупинити бойові дії та запобігти етнічним чисткам, але з обмеженим успіхом.

Російські військові й досі, за станом на 2020 рік, дислокуються в усіх цих регіонах.
Учасник російських миротворчих сил стоїть поруч із танком неподалік від кордону з Вірменією після підписання угоди про припинення збройного протистояння між Азербайджаном і етнічними вірменами в Нагірному Карабасі. Понад 400 російських військовослужбовців із запланованих 2000 вже прибули на місце 11 листопада в рамках&nbsp;п&#39;ятирічної миротворчої місії
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Учасник російських миротворчих сил стоїть поруч із танком неподалік від кордону з Вірменією після підписання угоди про припинення збройного протистояння між Азербайджаном і етнічними вірменами в Нагірному Карабасі.

Понад 400 російських військовослужбовців із запланованих 2000 вже прибули на місце 11 листопада в рамках п'ятирічної миротворчої місії
Військова техніка поруч із літаком, коли російські миротворці прибувають в аеропорт під Єреваном 11 листопада. Оголошення про припинення вогню викликало святкування в Азербайджані, а у Вірменії &ndash;​ гнівні протести, демонстранти штурмували урядові будівлі і парламент
2 Військова техніка поруч із літаком, коли російські миротворці прибувають в аеропорт під Єреваном 11 листопада.

Оголошення про припинення вогню викликало святкування в Азербайджані, а у Вірменії –​ гнівні протести, демонстранти штурмували урядові будівлі і парламент
Перемир&#39;я було підписане після того, як азербайджанські сили досягли значних успіхів на полі бою, включно із наближенням до головного міста Нагірного Карабаху Степанакерту після взяття сусіднього стратегічного міста Шуші, відомого як Шуша азербайджанською мовою
3 Перемир'я було підписане після того, як азербайджанські сили досягли значних успіхів на полі бою, включно із наближенням до головного міста Нагірного Карабаху Степанакерту після взяття сусіднього стратегічного міста Шуші, відомого як Шуша азербайджанською мовою
У червні 1992 року президенти Росії Борис Єльцин (праворуч) і Грузії Едуард Шеварднадзе зустрілися в Сочі і підписали угоду, яка поклала кінець спорадичним бойовим діям у Південній Осетії, в результаті яких за попередні кілька років загинуло до 1000 осіб. Були створені тристоронні спільні миротворчі сили у складі 500 миротворців із Росії, Грузії та Північної Осетії, а також комісію, яка спостерігала за ними
4 У червні 1992 року президенти Росії Борис Єльцин (праворуч) і Грузії Едуард Шеварднадзе зустрілися в Сочі і підписали угоду, яка поклала кінець спорадичним бойовим діям у Південній Осетії, в результаті яких за попередні кілька років загинуло до 1000 осіб. Були створені тристоронні спільні миротворчі сили у складі 500 миротворців із Росії, Грузії та Північної Осетії, а також комісію, яка спостерігала за ними
Російські миротворці охороняють контрольно-пропускний пункт в Південній Осетії. Мир тримався до 2004 року, коли до влади в Грузії прийшов Міхеїл Саакашвілі. Між бажанням знищити транскордонну контрабанду і прихованою невдалою спробою відвоювати регіон силою, напруженість зростала, й комісія з підтримання миру не збиралася взагалі, оскільки кожна зі сторін висловлювала свої застереження
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Російські миротворці охороняють контрольно-пропускний пункт в Південній Осетії.

Мир тримався до 2004 року, коли до влади в Грузії прийшов Міхеїл Саакашвілі. Між бажанням знищити транскордонну контрабанду і прихованою невдалою спробою відвоювати регіон силою, напруженість зростала, й комісія з підтримання миру не збиралася взагалі, оскільки кожна зі сторін висловлювала свої застереження
Російські танки рухаються через Цхінвалі в серпні 2008 року. На початку серпня 2008 року збройні підрозділи в Південній Осетії почали обстріли грузинських сіл, а грузинські війська завдали удару у відповідь. Кожна із сторін звинуватила іншу в ініціюванні насильства. 7 серпня Грузія здійснила введення військ і намагалася відновити контроль над Південною Осетією. Однак Москва вдалася до воєнної операції, використавши велику кількість танків і військ, змогла відкинути грузинські війська назад та окупувала&nbsp;низку населених пунктів, що тривало до припинення вогню 12 серпня
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Російські танки рухаються через Цхінвалі в серпні 2008 року.

На початку серпня 2008 року збройні підрозділи в Південній Осетії почали обстріли грузинських сіл, а грузинські війська завдали удару у відповідь. Кожна із сторін звинуватила іншу в ініціюванні насильства. 7 серпня Грузія здійснила введення військ і намагалася відновити контроль над Південною Осетією. Однак Москва вдалася до воєнної операції, використавши велику кількість танків і військ, змогла відкинути грузинські війська назад та окупувала низку населених пунктів, що тривало до припинення вогню 12 серпня
Російський миротворець охороняє блокпост на річці Інгурі в Абхазії 14 серпня 2008 року В іншому сепаратистському регіоні Грузії, Абхазії, з 1994 року російські миротворці дислокувалися разом із неозброєними спостерігачами ООН, щоб зупинити військові зіткнення та етнічні чистки, що почалися в 1992 році. Ці сили час від часу воювали з місцевими грузинськими бойовиками, а також з бойовиками із сусіднього Північного Кавказу. Коли в серпні 2008 року в Південній Осетії почалися бойові дії, російські та абхазькі війська атакували грузинські підрозділи в Кодорському міжгір&#39;ю, а потім вторглися в Грузію
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Російський миротворець охороняє блокпост на річці Інгурі в Абхазії 14 серпня 2008 року

В іншому сепаратистському регіоні Грузії, Абхазії, з 1994 року російські миротворці дислокувалися разом із неозброєними спостерігачами ООН, щоб зупинити військові зіткнення та етнічні чистки, що почалися в 1992 році. Ці сили час від часу воювали з місцевими грузинськими бойовиками, а також з бойовиками із сусіднього Північного Кавказу. Коли в серпні 2008 року в Південній Осетії почалися бойові дії, російські та абхазькі війська атакували грузинські підрозділи в Кодорському міжгір'ю, а потім вторглися в Грузію
Президент Росії Дмитро Медведєв (у центрі) тисне руку лідерам Південної Осетії і Абхазії Едуарду Кокойти (праворуч) і Сергію Багапшу в Москві у вересні 2008 року 26 серпня 2008 року Росія визнала два регіони незалежними державами. Росія зберегла війська в обох регіонах, які були визнані незалежними лише кількома іншими країнами, включаючи Сирію в 2018 році
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Президент Росії Дмитро Медведєв (у центрі) тисне руку лідерам Південної Осетії і Абхазії Едуарду Кокойти (праворуч) і Сергію Багапшу в Москві у вересні 2008 року

26 серпня 2008 року Росія визнала два регіони незалежними державами. Росія зберегла війська в обох регіонах, які були визнані незалежними лише кількома іншими країнами, включаючи Сирію в 2018 році
Колона російської бронетехніки рухається через село Рухи, Грузія, на шляху до Абхазії в жовтні 2008 року Після визнання Абхазії і Південної Осетії незалежними, Росія побудувала низку військових баз у двох регіонах, а також захищає їхні кордони та надає фінансову підтримку обом регіонам. Абхазія і Південна Осетія фактично стали залежними від Росії
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Колона російської бронетехніки рухається через село Рухи, Грузія, на шляху до Абхазії в жовтні 2008 року

Після визнання Абхазії і Південної Осетії незалежними, Росія побудувала низку військових баз у двох регіонах, а також захищає їхні кордони та надає фінансову підтримку обом регіонам. Абхазія і Південна Осетія фактично стали залежними від Росії
Російські військові охороняють контрольно-пропускний пункт у Придністров&#39;ї, самопроголошеному регіоні Молдови, січень&nbsp;2012 року Сили, до складу яких&nbsp;увійшли військові з Молдови, Росії та самопроголошеного регіону Придністров&#39;я, були створені після перемир&#39;я в 1992 році, щоб зупинити бойові дії між молдовськими силами і силами Придністров&#39;я за підтримки козаків і російських військ, дислокованих в анклаві. Відтоді мир зберігається, але проголошена Придністров&#39;ям&nbsp;незалежність не визнається жодною країною. Росія відхилила неодноразові вимоги&nbsp;молдовського уряду сприяти заміщенню російських військ міжнародно визнаними миротворцями і зберігає сильний вплив у Молдові в цілому
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Російські військові охороняють контрольно-пропускний пункт у Придністров'ї, самопроголошеному регіоні Молдови, січень 2012 року

Сили, до складу яких увійшли військові з Молдови, Росії та самопроголошеного регіону Придністров'я, були створені після перемир'я в 1992 році, щоб зупинити бойові дії між молдовськими силами і силами Придністров'я за підтримки козаків і російських військ, дислокованих в анклаві. Відтоді мир зберігається, але проголошена Придністров'ям незалежність не визнається жодною країною. Росія відхилила неодноразові вимоги молдовського уряду сприяти заміщенню російських військ міжнародно визнаними миротворцями і зберігає сильний вплив у Молдові в цілому

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