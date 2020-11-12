Москва оприлюднила указ Путіна про роль російських військових у Нагірному Карабасі

Москва 12 листопада офіційно оприлюднила указ президента Росії Володимира Путіна «Про заходи з підтримання миру в Нагірному Карабасі». Під указом стоїть дата 10 листопада.

Документ посилається на спільну заяву лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану від 9 листопада про розміщення в Карабасі російських військовослужбовців. При цьому підставою для надсилання військових за кордон названо рішення Ради Федерації від 30 вересня 2015 року.

Того дня розпочалася операція російських військових у Сирії. За конституцією, Рада федерації має давати президенту згоду для використання російських військ за кордоном. Така згода, наприклад, була дана 1 березня 2014 року стосовно України (хоча фактично окупація Криму розпочалася ще до цієї дати). У погодженні 2015 року країна не вказана, тому це рішення може бути використане стосовно будь-якої країни світу.

В указі йдеться, що миротворці розміщуються в Карабасі на термін 5 років, причому не менш як двічі на рік має відбуватися їхня ротація.

Також в указі сказано, що ФСБ Росії має здійснювати контроль за тим, як Вірменія забезпечуватиме транспортне сполучення між азербайджанською Нахічеванською автономною республікою і рештою території Азербайджану. Про відкриття такого транспортного коридору йшлося в спільній заяві; там сказано, що він буде під контролем російських прикордонників (прикордонна служба є частиною ФСБ).

Російські військові вже прибули до Вірменії, найближчим часом очікується їхнє розгортання на лінії контакту в Нагірному Карабасі.