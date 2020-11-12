Москва і Анкара з’ясовують роль Туреччини в дотриманні миру в Карабаху

На четвертий день після підписання домовленостей про перемир’я в Нагірному Карабасі і розміщення там російських військових роль Туреччини в дотриманні миру залишається неочевидною.

У підписаній 9 листопада заяві лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану йдеться про розміщення російських миротворчих сил на лінії контакту сторін, а також уздовж Лачинського коридору, який пов’язує контрольовану етнічними вірменами частину Карабаху з Вірменією.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв, офіційні особи Туреччині й далі заявляють про участь Туреччини в місії з підтримання миру.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 12 листопада заявив, що взаємодія Росії з Туреччиною «буде в рамках моніторингового центру, який буде розташований на території Азербайджану». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вказав також, що турецькі військові не зможуть виїжджати на територію Нагірного Карабаху.

За словами Пєскова, в телефонних переговорах президентів Туреччини і Росії «не вдається уникнути нюансів», але, за його словами, всі розбіжності долаються.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 11 листопада заявив, що Анкара приєднається до миротворчих сил, розміщених у карабаському регіоні. Турецька сторона прямо не заявляє, що її миротворці будуть розміщені в Карабасі, однак наполягає на тому, що в спільному моніторинговому центрі її роль буде рівною з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Під час візиту до Баку він наголосив, що остаточна мета досягнутої угоди про перемир’я – дипломатичним шляхом домогтися передачі Азербайджану всіх земель Нагірного Карабаху, включно з тими, які він зараз не контролює.

За словами Чавушоглу, до Туреччини 13 листопада прибуде делегація з Росії, щоб обговорити деталі створення миротворчого центру. Наразі незрозуміло, де саме він буде розгорнутий і яке число військових з обох сторін візьме участь у його роботі. Меморандум про його створення був підписаний напередодні за підсумками переговорів міністрів оборони Туреччини та Росії.

«Центр збиратиме, узагальнюватме і перевірятиме інформацію про дотримання сторонами режиму припинення вогню. Він фіксуватиме порушення шляхом візуального спостереження, безпілотних літальних апаратів і оцінюватиме дані з інших джерел. Центр розглядатиме будь-які скарги, питання або проблеми, пов’язані з порушеннями домовленостей», – повідомила після переговорів російська агенція «Інтерфакс».

Згідно з домовленостями лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану, під контролем Азербайджану залишаються території в Нагірному Карабасі і по його периметру, які азербайджанські війська взяли під контроль під час наступу, що розпочався наприкінці вересня. Крім того, Азербайджану будуть повернуті три райони, прилеглі до кордонів Карабаху. Велика частина території Нагірного Карабаху і Лачинський коридор залишаються поза контролем Азербайджану, про їхній майбутній статус у заяві не йдеться. По периметру цих територій будуть розміщені російські військові.