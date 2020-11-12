У Єревані після протестів затримали понад 10 опозиційних лідерів

У Вірменії затримали десять опозиційних лідерів в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань у столиці Єревані в порушення закону, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на Спеціальну слідчу службу країни.

Згідно з повідомленням, серед затриманих лідер опозиційної партії «Процвітаюча Вірменія» Гагік Царукян, представник опозиційної партії «Дашнакцутюн», керівник телеканалу «Еркір Медіа» Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов, опозиціонери Давид Амбарцумян, заступник голови опозиційної партії «Батьківщина» Ара Саакян. Усі вони проходять у справі про «незаконні масові зібрання».

У справі ж про «порушення правил поводження з документами або комп’ютерною інформацією, що містять державну таємницю», проходять голова опозиційної партії «Національна безпека» Гарнік Ісагулян, лідер опозиційної партії «Одна Вірменія» Артур Казінян, представник партії «Дашнакцутюн» Ішхан Сагателян. За двома статтями затримані колишній директор Служби національної безпеки, голова партії «Батьківщина» Артур Ванецян і опозиціонер Сурен Суренянц. Повідомляється про затримання іще кількох політиків.

Протести у Вірменії почалися в ніч на 10 листопада, після того як 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

11 листопада в Єревані опозиція провела мітинг з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і денонсації угоди. Про мітинг оголосили 17 партій. Того дня в Єревані відбулися сутички силовиків із демонстрантами. Увечері вони висунули ультиматум Пашиняну, проте в парламенті країни не змогли зібрати кворум через те, що на засідання не з’явилися представники правлячої партії.

На 12 листопада також запланований мітинг опозиції.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.