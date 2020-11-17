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17 листопада 2020, Київ 13:24
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Нічні протести у Вірменії: тисячі людей вийшли на вулиці – відео

Нічні протести у Вірменії: тисячі людей вийшли на вулиці – відео
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Нічні протести у Вірменії: тисячі людей вийшли на вулиці – відео

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16 листопада тисячі вірменських демонстрантів пройшли ходою вулицями столиці Єревана. Жителі Вірменії вже тривалий час проводять масові акції протесту, виступаючи проти підписаної мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони вимагають відставки Нікола Пашиняна і називають його «зрадником». Деякі військові записали відеозвернення на підтримку прем’єр-міністра Вірменії. (Відео Reuters).

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