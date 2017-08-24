Москва критикує заклик Молдови до виведення російських військ із Придністров'я

Посол Росії в ООН Василь Небензя 23 серпня піддав критиці пропозицію уряду Молдови обговорити на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні виведення російських військ з Придністровського регіону.

Небензя заявив, що такий «несподіваний крок» був «не дуже дружнім». «Ми ніколи не обговорювали це питання, і нас не попередили заздалегідь», – сказав російський посол інформагенції ТАСС у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду раніше 23 серпня підтвердив, що лист з проханням був переданий до ООН постійним представником Молдови Віктором Морару. «Упродовж 25 років під прикриттям миротворчої місії Російська Федерація залякувала нас шляхом розгортання військ, боєприпасів та озброєнь на території нашої країни», – написав Канду у Facebook.