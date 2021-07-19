ЄС має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами – Зеленський

Наступний саміт «Східного партнерства» повинен показати чітке бачення відносин із найближчими партнерами з боку Європейського союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 19 липня на Батумській міжнародній конференції.

«У грудні має відбутися черговий саміт «Східного партнерства». Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей «Східного партнерства» робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди. У нас війна», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україні потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи.

«Інакше, чесно, кажучи, не зрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку Європейського союзу. Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень. Я радий, що шлях до них ми будуємо разом. Я вірю, що ми разом дійдемо до цієї мети і разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україна, Грузія, Молдова», – додав президент.

Саміт «Східного партнерства» відбудеться у грудні 2021 року.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» була започаткована 2009 року і має на меті наблизити Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову ближче до ЄС. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Із того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, у тому числі угоди про вільну торгівлю. Але деякі країни-члени Євросоюзу неохоче публічно обговорюють можливість долучення нових держав до ЄС.

Росія неодноразово висловлювалася проти програми «Східного партнерства», заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом і її основними торговельними партнерами серед післярадянських держав може нашкодити інтересам Москви.