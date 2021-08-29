Байден підтвердив, що очікує нових нападів на аеропорт Кабула

Новий напад на аеропорт Кабула може статися впродовж найближчих годин, заявив президент США Джо Байден 28 серпня. Заява такого змісту опублікована на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що недавній удар по джихадистах із угруповання «Ісламська держава» не буде останнім. Раніше це угруповання взяло на себе відповідальність за вибух у кабульському аеропорту 26 серпня. Тоді загинули близько 200 людей, серед яких було 13 американських солдатів.

За словами Байдена, ситуація в Афганістані залишається надзвичайно небезпечною, але американські військовослужбовці, під контролем яких залишається аеропорт, продовжують евакуацію мирних жителів. За даними військових, 27 серпня вдалося евакуювати майже сім тисяч людей.

Рух «Талібан» заявив, що найближчим часом візьме під контроль аеропорт афганської столиці. Раніше таліби заявляли, що взяли під контроль кілька входів, але Міністерство оборони США ці повідомлення відкинуло.

«Талібан» також повідомив, що невдовзі оголосить про повний склад уряду. Раніше ісламісти мали намір включити до кабінету міністрів представників різних політичних сил.

Таліби захопили Кабул 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гарі залишив країну. У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996 до 2001 року, «Талібан» дотримувався суворої версії шаріату. У країні були обмежені багато політичних прав та основних свобод, перш за все, жорсткі правила діяли щодо жінок. Зараз таліби заявляють, що дотримуватимуться прав людини, але багато афганців кажуть, що довіряти ісламістам не можна.