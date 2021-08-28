Великобританія сьогодні завершує евакуацію з Афганістану

Британські війська сьогодні завершують евакуацію мирних жителів з Афганістану, заявив командувач збройних силкраїни генерал Нік Картер.

«Ми наближаємося до кінця евакуації, яка відбудеться протягом дня. А потім необхідно буде вивести наші війська тими літаками, що залишились», – сказав Картер медіакорпорації BBC.

Він визнав, що вивести усіх охочих не вдалося.

США та їхні союзники поспішають завершити евакуацію своїх громадян та афганців, а також вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня – крайнього терміну, погодженого з талібами.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив 27 серпня про безпекові загрози для аеропорту Кабула після вибуху 26 серпня, в результаті якого загинули десятки людей.

Сполучені Штати і союзники евакуювали близько 111 тисяч людей з 14 серпня, за день до того, як таліби увійшли в Кабул.