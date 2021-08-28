Свідки сказали, що стрілянину за межами аеропорту, схоже, влаштували таліби, щоб розігнати натовп. Інший свідок повідомив, що стріляти могли й іноземні війська зсередини аеропорту, і зазначив, що натовпи поблизу аеропорту поменшали після того, як таліби збільшили кількість своїх контрольно-пропускних пунктів. Агентство Reuters не змогло незалежно перевірити, хто й звідки стріляв. Також у суботу, 28 серпня, військові США завдали повітряних ударів за допомогою безпілотника по бойовику угруповання «Ісламська держава» на сході Афганістану, який, за даними США, мав планувати напад смертника цього угруповання біля аеропорту Кабула майже два дні тому як відплату за той напад. Він забрав життя принаймні 170 афганців і 13 американських військовослужбовців. А нині речник Пентагону Джон Кербі каже, що США вважають: існують «конкретні і варті довіри» нові загрози щодо аеропорту. (Відео Reuters)