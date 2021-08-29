Афганістан: США вдарили по бойовиках «Ісламської держави» в Кабулі

Військові США повідомили, що завдали повітряного удару зі свого безпілотника по машині з бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава – Хорасан», яка везла до аеропорту групу нападників-смертників.

За словами офіційних осіб, вони вважають успішним свій оборонний удар, який мав на меті усунути загрозу, що насувалася.

«Значні вторинні вибухи, що пролунали з автомашини, свідчать про наявність значної кількості вибухових речовин», – повідомив речник Центрального командування США Білл Ербан. За його словами, немає ніяких свідчень, що внаслідок удару могли б потерпіти й цивільні.

Схожу версію – про удар американського безпілотника по автомашині з водієм-смертником, заповненій вибухівкою, – розповів і Забігулла Муджагід, речник фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який захопив контроль майже над усім Афганістаном.

Раніше 29 серпня були повідомлення про вибух неподалік аеропорту, який, як мовилося в них, був спричинений ракетним ударом, що влучив у житловий будинок. Наразі не ясно, чи можуть повідомлення про ці два удари бути пов’язаними. Є й свідчення про загалом лише один сильний вибух, що пролунав у Кабулі цього дня.

Як повідомляли, ракета влучила в житловий будинок у міському районі Хваджа-Бугра, що на захід і північний захід межує з територією аеропорту, і внаслідок вибуху загинула дитина, а, можливо, і ще одна людина, є й поранені.

Ці події, подробиці яких іще не з’ясовані до кінця, сталися в час, коли західні країни завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на західні країни і тепер опинилися в небезпеці через захоплення контролю майже над усім Афганістаном фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Президент США Джо Байден, країна якого найактивніша в цій евакуації, заявляв, що дотримається встановленого ним терміну завершення виведення з Афганістану американських військ, що означатиме й кінець евакуації, – 31 серпня. Таким чином завершиться воєнна місія США й союзників в Афганістані, що почалася невдовзі після терористичних актів у США 11 вересня 2001 року і тривала два десятиліття.

Байден підтвердив попереднього дня, 28 серпня, повідомлення американських військових, що на летовищі Кабулу була дуже висока ймовірність нового нападу протягом наступних доби чи півтори.

Ситуація в аеропорті Кабулу залишається напруженою, особливо після нападу смертника три дні тому біля одних із зовнішніх воріт летовища, де юрби людей сподівалися потрапити всередину й залишити країну. Внаслідок того вибуху загинули близько двохсот людей, серед них 13 військових США.

Після того нападу американські військові повідомили, що через два дні після нього знищили повітряним ударом зі свого безпілотника в провінції Нанґархар бойовика екстремістського угруповання «Ісламська держава – Хорасан», якого вважають планувальником того нападу, і його спільника.

За повідомленням неназваного американського посадовця, якого цитує агентство Reuters, станом на 29 серпня на летовищі Кабулу залишалося ще трохи більше ніж тисячу цивільних осіб, які чекають на евакуацію.

Як поінформували 28 серпня в Білому домі США, станом на той день із Афганістану евакуювали понад 117 тисяч людей.