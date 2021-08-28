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США завдали удару з повітря по членам угруповання «Ісламська держава» у відповідь на вибухи в Кабулі

Центральне командування США повідомило, що в результаті удару з безпілотника у східній частині провінцій Нангахар вбито одного з ймовірних «планувальників» атаки на аеропорт

Військові США завдали ударів з повітря за допомогою безпілотника по членам угруповання «Ісламська держава» на сході Афганістану 28 серпня, менше ніж через два дні після того, як бойовики-смертники вчинили вибухи поблизу аеропорту Кабула, які забрали життя 170 афганців та 13 американських військовослужбовців.

Центральне командування США повідомило, що в результаті удару з безпілотника у східній частині провінцій Нангахар вбито одного з ймовірних «планувальників» атаки на аеропорт з угруповання «Ісламська держава», яке і взяло на себе відповідальність за це.

Інформації про жертви серед цивільного населення немає.

Раніше президент США Джо Байден обіцяв ісламістам відповідь за напад під час евакуації з аеропорту Кабула.

«Ми вас знайдемо» – Джо Байден про вибухи в Афганістані (відео)
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«Ми вас знайдемо» – Джо Байден про вибухи в Афганістані (відео)

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