США завдали удару з повітря по членам угруповання «Ісламська держава» у відповідь на вибухи в Кабулі

Військові США завдали ударів з повітря за допомогою безпілотника по членам угруповання «Ісламська держава» на сході Афганістану 28 серпня, менше ніж через два дні після того, як бойовики-смертники вчинили вибухи поблизу аеропорту Кабула, які забрали життя 170 афганців та 13 американських військовослужбовців.

Центральне командування США повідомило, що в результаті удару з безпілотника у східній частині провінцій Нангахар вбито одного з ймовірних «планувальників» атаки на аеропорт з угруповання «Ісламська держава», яке і взяло на себе відповідальність за це.

Інформації про жертви серед цивільного населення немає.

Раніше президент США Джо Байден обіцяв ісламістам відповідь за напад під час евакуації з аеропорту Кабула.