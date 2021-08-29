Таліби вбили відомого афганського виконавця народної музики

Бойовики руху «Талібан» убили відомого в Афганістані співака і музиканта Фавада Андараба. Про це повідомило видання Times Now з посиланням на сина музиканта.

За даними видання, таліби прийшли додому до співака в афганській провінції Баглан 28 серпня. Андараба вивели з дому і розстріляли. Співак помер на місці. У своїх піснях Андараб неодноразово засуджував угруповання «Талібан» і підтримував тих, хто бореться з бойовиками.

Смерть музиканта підтвердив колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі.

27 серпня лідери «Талібану» заявили, що за нового керівництва в Афганістані буде заборонена музика в громадських місцях. «В ісламі музика заборонена, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей у цьому, замість того щоб на них тиснути», – заявив газеті The New York Times представник талібів Забігулла Муджахід.

У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996 до 2001 року, таліби дотримувалися суворої версії шаріату. У країні були обмежені багато політичних прав та основних свобод: перш за все, жорсткі правила діяли щодо жінок.