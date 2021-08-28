Британія завершила евакуацію з Афганістану, але посол обіцяє «не забути» про тих, хто залишився

Британські військові завершили евакуацію цивільних із Афганістану, в ході якої з країни вивезли майже 15 тисяч афганських та британських громадян протягом двох тижнів із моменту приходу «Талібану» до влади.

Останній британський рейс, який евакуював мирних жителів з Афганістану, вилетів з аеропорту Кабула 28 серпня. Збройні сили Великобританії зараз готуються до вильоту і планують взяти з собою невелику кількість громадян Афганістану на рейси, що залишилися на цих вихідних, заявив представник Міністерства оборони.

Міністр оборони Бен Воллес заявив 27 серпня, що, за його оцінками, від 800 до 1 100 афганців, які співпрацювали з Великою Британією та мали право виїхати з країни, не встигнуть вибратися.

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Голова збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер сказав ВВС, що загальний рахунок може йти на «багато сотень».

«Нам не вдалося вивезти всіх, і це розбиває серце. Було кілька дуже складних рішень, які довелося ухвалювати на місцях», – сказав Картер.

Посол Великої Британії в Афганістані Лорі Брістоу звернувся до тих, хто залишився, у своєму відеовиступі про завершення евакуації.

«Ми не забули людей, яких все ще треба вивезти. Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти їм. Ми також не забули сміливих, порядних людей Афганістану. Вони заслуговують на те, щоб жити в мирі та безпеці», – сказав Брістоу у зверненні, записаному в аеропорту Кабула.

У розмові з Sky News Нік Картер сказав, що Велика Британія та її союзники в майбутньому можуть співпрацювати з «Талібаном» для подолання загроз з боку бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Якщо таліби зможуть продемонструвати, що вони можуть поводитися так, як поводиться нормальний уряд щодо терористичної загрози, ми цілком можемо виявити, що діємо разом», – сказав Картер.

Але при цьому він додав, що Велика Британія муситиме «почекати і подивитися», зазначивши, що деякі повідомлення про те, як таліби чинять зі своїми ворогами, можуть ускладнити співпрацю з ними.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 28 серпня обговорив ситуацію в Афганістані з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Обидва лідери погодилися, що «Група семи» повинна дотримуватися спільного підходу у ставленні до будь-якого майбутнього уряду «Талібану».

«Прем’єр-міністр підкреслив, що будь-яке визнання та взаємодія з «Талібаном» повинні бути обумовлені тим, що вони дозволять безпечний виїзд тим, хто хоче залишити країну, і поважатимуть права людини», – заявили в офісі Джонсона.

Сполучені Штати і союзники евакуювали близько 111 тисяч людей з 14 серпня, за день до того, як таліби увійшли в Кабул.