Серед загиблих внаслідок вибухів у Кабулі щонайменше двоє британських громадян – МЗС

Двоє британських громадян, а також дитина ще одного британця загинули внаслідок вибухів у районі аеропорту Кабула, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

«Я був глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина ще одного британського громадянина загинули внаслідок терористичної атаки вчора», – заявив Рааб у своєму повідомленні 27 серпня.

Він додав, що ще двоє британців отримали поранення.

«Це були невинні люди, і це трагедія, що, намагаючись доправити своїх близьких до безпечного місця у Великій Британії, вони були вбиті боягузливими терористами», – йдеться в коментарі міністра.

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Щонайменше 170 людей загинули в результаті теракту, який стався в аеропорту Кабула ввечері 26 серпня. Поранень унаслідок вибухів зазнали щонайменше 200 людей.

Раніше Пентагон підтвердив, що серед загиблих є 13 американських військових, ще 18 поранені.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». У своїй заяві угруповання вказано, що ціллю нападу були ті, хто працював з американською армією.

Президент США Джо Байден назвав загиблих американських військовослужбовців героями і заявив, що Сполучені Штати знайдуть і покарають тих, хто скоїв теракт. За його словами, Пентагону вже доручено розробити план удару у відповідь.