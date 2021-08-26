«ІД» взяла відповідальність за вибухи в Кабулі, в яких загинули десятки цивільних і військові США

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за два вибухи, скоєні смертниками біля аеропорту Кабула 26 серпня, внаслідок яких загинули і поранені десятки людей, зокрема, американські військові.

У своїй заяві угруповання вказано, що ціллю нападу були ті, хто працював з американською армією. Напад стався в той час, як біля аеропорту зібралися тисячі людей, що сподіваються на евакуацію з Афганістану, побоюючись можливих переслідувань із боку талібів, які захопили владу в країні.

Генерал Кеннет Маккензі, голова Центрального командування США повідомив, що внаслідок вибухів загинули 12 американських військових, 15 були поранені.

За його словами, бойовики також відкрили вогонь по цивільних і військових.

Маккензі не виключив можливості нових нападів. Він також додав, що евакуація з Афганістану продовжиться, зауваживши, що, за оцінками, близько 1000 громадян США все ще перебувають у країні.

На запитання про те, як бойовики змогли підійти до американських військ, генерал відповів, що «явно стався збій» з боку сил «Талібану», які перевіряли людей біля аеропорту.

Щодо точного числа загиблих і поранених, то воно наразі невідоме, називають різні дані.

Представник «Талібану» заявив, що в результаті вибухів біля аеропорту Кабула загинули від 13 до 20 людей, а 52 – були поранені.

Агентство AP посилається на неназваного афганського чиновника, який сказав, що щонайменше 60 афганців загинули, а понад 140 інших – поранені.

Італійська неурядова організація Emergency, яка обслуговує лікарні в Афганістані, заявила, що отримала щонайменше 60 пацієнтів, поранених під час нападу, на додаток до шести, які були мертві на момент доправлення до лікарні.

«Приплив пацієнтів безперервний, не припиняється. Ми приймаємо чоловіків, жінок і дітей. Усі вони – цивільні афганці», – написала благодійна організація у твіттері.

США та їхні союзники раніше закликали цивільних жителів триматися подалі від аеропорту через загрозу нападу з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», відповідального за деякі з найбільших нападів у Афганістані і Пакистані за останні роки.

У середині серпня контроль над Афганістаном встановив рух «Талібан». З моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США та їхні союзники вивезли з країни близько 90 тисяч людей, у тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.