Вибухи в Кабулі: щонайменше 12 військових США загинули

Щонайменше 12 американських солдатів загинули внаслідок двох вибухів біля аеропорту Кабула 26 серпня, повідомили агенції AP і Reuters із посиланням на двох посадовців США. Крім того, за повідомленням, ще низка військових поранені.

Точного загального числа загиблих і поранених наразі немає. Відомо, що серед численних жертв нападу, скоєного, ймовірно, смертниками, є також цивільні.

Вибухи сталися біля аеропорту в той час, як там зібралися тисячі людей, що сподіваються на евакуацію з Афганістану.

Речник руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, повідомив, що, за його даними, внаслідок вибухів загинули від 13 до 20 людей, ще 52 – поранені.

Неурядова організація Emergency раніше повідомила, що щонайменше шість людей були доправлені мертвими до її лікарні в Кабулі після двох вибухів біля аеропорту столиці Афганістану, ще 60 людей зазнали поранень.

Речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що внаслідок нападу є загиблі і поранені серед американських військових. Їх кількість він не навів.

Два вибухи, які, як вважають, скоїли смертники, сталися 26 серпня поблизу аеропорту Кабула, куди стікаються тисячі людей в очікуванні евакуації з Афганістану після того, як владу там захопили таліби.

Один із вибухів пролунав у натовпі людей, які чекали на вхід до аеропорту, повідомляє агентство AP із посиланням на очевидця.

Інший, за даними Пентагону, стався біля чи в готелі Baron поблизу входу до аеропорту.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за вибухи. Але США та їхні союзники раніше закликали цивільних жителів триматися подалі від аеропорту через загрозу нападу з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», відповідального за деякі з найбільших нападів у Афганістані і Пакистані за останні роки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзним військам слід продовжувати евакуювати якомога більше людей із Кабула, незважаючи на, за його словами, «жахливий терористичний акт».

«Нашим пріоритетом залишається якнайшвидша евакуація якомога більшої кількості людей», – заявив Столтенберґ.

Тим часом, 26 серпня Франція повідомила, що з вечора 27 серпня більше не зможе евакуювати людей з Афганістану, а інші члени НАТО – зокрема Канада, Німеччина, Бельгія й Угорщина – заявили, що вони завершили операції з евакуації персоналу і громадян Афганістану, які їм допомагали.

У середині серпня контроль над Афганістаном встановив рух «Талібан». З моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США та їхні союзники вивезли з країни близько 90 тисяч людей, у тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.