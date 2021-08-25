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Білий дім: від кінця липня з Афганістану вивезли майже 88 тисяч людей

США і союзники мають намір завершити до 31 серпня процес евакуації, яка, за словами президента Джо Байдена, з кожним днем ​​стає все більш ризикованою для американських військ

Білий дім повідомляє, що за останні 11 днів станом на ранок 25 серпня з Афганістану вивезли понад 82 тисячі людей, а загалом від кінця липня – майже 88 тисяч.

Тисячі людей, які прагнуть залишити Афганістан, продовжують збиратися поблизу аеропорту Кабула. Вони побоюються репресій за співпрацю з міжнародними військами протягом останніх двох десятиліть і повернення жорсткого правління талібів, зокрема репресій щодо жінок, яке було під час їхнього попереднього перебування при владі з 1996 по 2001 рік.

Афганці намагаються дістатися аеропорту після того, як «Талібан» оголосив, що більше не пропускатиме туди людей, Кабул, 25 серпня 2021 року
Афганці намагаються дістатися аеропорту після того, як «Талібан» оголосив, що більше не пропускатиме туди людей, Кабул, 25 серпня 2021 року

США і союзники мають намір завершити до 31 серпня процес евакуації, яка, за словами президента Джо Байдена, з кожним днем стає все більш ризикованою для американських військ.

Байден 24 серпня заявив, що евакуація завершиться до встановленого терміну, але її своєчасне завершення «залежить від того, чи таліби продовжать співпрацювати і дозволять доступ до аеропорту тим», кого вивозять США.

Процес евакуації активізувався після того, як 15 серпня владу в Афганістані фактично захопив «Талібан».

Таліби заявили, що вся евакуація має бути завершена до 31 серпня.

З наближенням цього терміну деякі союзники США оголосили про припинення процесу евакуації, тоді як європейські держави, такі як Велика Британія і Німеччина, прагнуть прискорити вивезення своїх громадян і громадян Афганістану, які працювали на них. При цьому канцлер Анґела Меркель пообіцяла допомогти людям виїхати з Афганістану навіть після закінчення кінцевого терміну.

«Талібан» дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.

Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках

У Кабулі набирає обертів евакуація громадян США, а також жителів Афганістану, які, як вважає Вашингтон, перебувають під загрозою через співпрацю з американцями. Масштабна операція з вивезення людей почалася після приходу до влади талібів
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